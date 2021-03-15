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14:07 (мск), источник: ТАСС

Саночники Демченко и Павличенко завоевали по второй золотой медали на чемпионате России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Виктория Демченко и Семен Павличенко стали двукратными победителями чемпионата России по санному спорту 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по санному спорту проходит с 13 по 15 марта на олимпийской трассе в Сочи.

В понедельник Демченко первенствовала в спринте с результатом 32,579 секунды, второй стала Екатерина Катникова (32,712), третьей — Татьяна Иванова (32,716). Павличенко выиграл спринт с результатом 31,095 секунды, второе место занял Евгений Лобеев (31,299), третьим стал Роман Репилов (31,321). В мужских санях-двойках победу одержали Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (32,828), вторыми стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров (32,848), третье место у Александра Денисьева и Владислава Антонова (32,911).

В воскресенье Демченко и Павличенко первенствовали в личных гонках, вторыми были Иванова и Роман Репилов, третьими — Катникова и Александр Горбацевич. В мужских санях-двойках победу одержали Денисьев и Антонов, вторыми стали Богданов и Прохоров, третье место у Мальцева и Халилова. В понедельник также определятся чемпионы России в командной гонке.

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