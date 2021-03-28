Участник Олимпийских игр в Сочи бобслеист Пессони погиб в аварии

ТАСС, 28 марта. Участник Олимпиады 2014 года бразильский бобслеист Одирлей Пессони погиб в возрасте 38 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации ледовых видов спорта Бразилии.