Участник Олимпийских игр в Сочи бобслеист Пессони погиб в аварии
ТАСС, 28 марта. Участник Олимпиады 2014 года бразильский бобслеист Одирлей Пессони погиб в возрасте 38 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Участник Олимпиады 2014 года бразильский бобслеист Одирлей Пессони погиб в возрасте 38 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает
Инцидент произошел 27 марта. Пессони был участником Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в составе четверки. На последних Играх вместе с Эдсоном Биндилатти, Эдсоном Мартинсом и Фабио Гонсалвесом занял 29-е место из 30 команд.