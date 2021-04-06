Никитина и Рукосуев стали победителями чемпионата России по скелетону в Сочи

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Елена Никитина выиграла чемпионат России по скелетону, который проходит на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бобслея России.

По сумме четырех заездов Никитина показала результат 3 минуты 48,70 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина (3.49,08), третье — Алена Фролова (3.49,85), четвертое — Алина Тарарыченкова (3.39,88).

В соревнованиях мужчин победу впервые в карьере одержал чемпион юношеской Олимпиады-2016 Евгений Рукосуев (3.44,01), вторым стал Владислав Семенов (3.44,02), третьим — Никита Трегубов (3.44,29). Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков показал четвертый результат (3.44,55).

В сезоне-2020/21 Никитина выиграла три этапа Кубка мира, в том числе этап в германском Винтерберге, который являлся чемпионатом Европы. На чемпионате мира, который проходил в германском Альтенберге, спортсменка выиграла две бронзовые медали (в личном турнире и смешанной гонке). Тарарыченкова тогда заняла четвертое место, Канакина — 13-е.