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16:09 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Гайтюкевича выиграл чемпионат России по бобслею в двойках

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Экипаж Ростислава Гатюкевича победил на чемпионате России по бобслею в соревнованиях двоек. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бобслея России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит на олимпийской трассе в Сочи с 5 по 10 апреля. 5—6 апреля были разыграны медали в двойках, 9—10 апреля будут соревноваться экипажи бобов-четверок.

По итогам заездов в двойках Гайтюкевич и Роман Кошелев показали результат 3 минуты 42,88 секунды. Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли второе место (3.43,39). Бронзовые награды достались Алексею Стульневу и Владиславу Жаровцеву (3.44,09). Экипаж Дмитрия Попова стал четвертым (3.44,18), двойка вернувшегося в спорт Александра Касьянова показала пятый результат (3.44.37).

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой попытке Гайтюкевич и Кошелев установили рекорд трассы (55,56).

Гайтюкевич вместе с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Ильей Малых и Русланом Самитовым в начале января выиграли бронзовые медали чемпионата Европы в четверках. На мировом первенстве — 2021 в германском Альтенберге Гайтюкевич с теми же разгоняющими занял в четверках шестое место, а в двойках он вместе с Малых был 14-м.

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