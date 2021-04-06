Экипаж Гайтюкевича выиграл чемпионат России по бобслею в двойках

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит на олимпийской трассе в Сочи с 5 по 10 апреля. 5—6 апреля были разыграны медали в двойках, 9—10 апреля будут соревноваться экипажи бобов-четверок.

По итогам заездов в двойках Гайтюкевич и Роман Кошелев показали результат 3 минуты 42,88 секунды. Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли второе место (3.43,39). Бронзовые награды достались Алексею Стульневу и Владиславу Жаровцеву (3.44,09). Экипаж Дмитрия Попова стал четвертым (3.44,18), двойка вернувшегося в спорт Александра Касьянова показала пятый результат (3.44.37).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5cbd5294061585e59d1" data-vnd="b5cbd5294061585e59d1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5cbd5294061585e59d1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первой попытке Гайтюкевич и Кошелев установили рекорд трассы (55,56).