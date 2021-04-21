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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конгресс FIL перенесен из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), который должен был состояться в Пекине, перенесен в другую страну из-за ограничений по коронавирусу, действующих в Китае, сообщается на официальном сайте FIL.

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Конгресс был запланирован на июнь 2021 года. «Президиум FIL хотел бы поблагодарить ответственных лиц министерства спорта Китая и Китайской федерации санного спорта за их понимание по вопросу переноса конгресса», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер заявил, что федерация надеется провести конгресс FIL в Центральной Европе 24—25 сентября 2021 года.

«Место проведения конгресса на данный момент все еще не определено. Мы предполагаем, что к концу сентября поездки наших делегатов и друзей со всего мира в Центральную Европу снова станут доступны, насколько это возможно», — отметил Швайгер.

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