Конгресс FIL перенесен из Китая из-за коронавируса

Конгресс был запланирован на июнь 2021 года. «Президиум FIL хотел бы поблагодарить ответственных лиц министерства спорта Китая и Китайской федерации санного спорта за их понимание по вопросу переноса конгресса», — говорится в сообщении.

«Место проведения конгресса на данный момент все еще не определено. Мы предполагаем, что к концу сентября поездки наших делегатов и друзей со всего мира в Центральную Европу снова станут доступны, насколько это возможно», — отметил Швайгер.