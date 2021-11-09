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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Польский саночник получил тяжелые травмы в Пекине из-за недосмотра организаторов

Польский саночник Матеуш Сохович получил тяжелые травмы после несчастного случая на тренировке на олимпийской трассе вблизи Пекина, сообщает Польская ассоциация санного спорта.

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Источник: AP 2021

Польский саночник Матеуш Сохович получил тяжёлые травмы после несчастного случая на тренировке на олимпийской трассе вблизи Пекина, сообщает Польская ассоциация санного спорта.

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У Соховича диагностировали сильное повреждение левой коленной чашечки и порез правой ноги после удара о барьер в Национальном центре Яньцин, который будет использоваться для проведения зимних Олимпийских игр — 2020 в Пекине. Сейчас спортсмен уже успешно перенёс операцию на колене.

«Мне дали зелёный свет для выезда на трассу. Впервые я смог спокойно проехать эти два сложных поворота. Но вдруг увидел на трассе закрытые ворота.

Тогда я выпустил сани из-под себя и занял позицию, как лыжник на скоростном спуске. Надеялся, что на такой скорости смогу перепрыгнуть через барьер. Однако всё происходило слишком быстро, и у меня не было времени на прыжок.

Вот почему у меня повреждены ноги, а не всё остальное тело. Если бы я не успел среагировать, это могло бы привести к трагедии», — приводит слова спортсмена интернет-портал Onet.

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