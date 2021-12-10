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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберг.

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Источник: РИА "Новости"

Общее время россиянина составило 1 минуту 51,05 секунды.

Второе место занял немец Аксель Юнг, его отставание составило 0,29 секунды, третье — еще один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,59 секунды).

Россиянин Никита Трегубов стал шестым (+0,68), Владислав Семенов — 13-м (+1,15).

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