Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберг.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберг.
Общее время россиянина составило 1 минуту 51,05 секунды.
Второе место занял немец Аксель Юнг, его отставание составило 0,29 секунды, третье — еще один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,59 секунды).
Россиянин Никита Трегубов стал шестым (+0,68), Владислав Семенов — 13-м (+1,15).