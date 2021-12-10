Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберг.