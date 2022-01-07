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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

На этапе КМ по скелетону скандал. Россиянина лишили лидерства из-за протеста, он стал 3-м

Этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия) закончился скандалом.

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Источник: РИА "Новости"

В первой попытке лучшее время показал российский скелетонист Александр Третьяков, опередивший представителя Латвии Мартинса Дукурса на 0,21 секунды. После того, как все участники проехали первую попытку, представители сборной Германии подали протест ввиду наличия снега на трассе. Судьи отреагировали и приняли решение отменить попытку.

Заезд провели заново, причём решено было провести только одну попытку. В этот раз Третьяков стал третьим, проиграв Дукурсу и немцу Акселю Юнгу.

36-летний Третьяков — первый в истории скелетона России олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013), двукратный обладатель Кубка мира (2008/2009, 2018/2019), серебряный призёр Кубка мира (2019/2020) и бронзовый призёр Олимпийских игр (2010). Двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России.

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