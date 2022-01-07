На этапе КМ по скелетону скандал. Россиянина лишили лидерства из-за протеста, он стал 3-м

В первой попытке лучшее время показал российский скелетонист Александр Третьяков, опередивший представителя Латвии Мартинса Дукурса на 0,21 секунды. После того, как все участники проехали первую попытку, представители сборной Германии подали протест ввиду наличия снега на трассе. Судьи отреагировали и приняли решение отменить попытку.

Заезд провели заново, причём решено было провести только одну попытку. В этот раз Третьяков стал третьим, проиграв Дукурсу и немцу Акселю Юнгу.