Призер Игр-2018 скелетонист Трегубов пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса

Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

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Спортсмены не смогут выступить в Китае из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. Вместо них на турнир поедут Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Сборная России по бобслею и скелетону вылетит в Пекин в понедельник, 31 января.

Аникина добавила, что некоторые спортсмены еще ждут результатов тестов на коронавирус, поэтому полетят на Игры позже. «Если не успеют, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — заявила глава федерации.

Трегубов стал серебряным призером на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В активе 26-летнего спортсмена также серебро и бронза чемпионата мира.