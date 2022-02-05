Подтвердить класс. Российские саночники начинают борьбу за олимпийские медали

Соревнования по санному спорту традиционно открывают цикл олимпийских турниров, проходящих на санно-бобслейной трассе. 5 февраля борьбу начнут мужчины, выступающие на одиночных санях, и определят обладателей медалей на следующий день. Всего в программу олимпийского турнира по санному спорту входят четыре дисциплины: мужские и женские одиночные сани, мужские сани-двойки, а также смешанная эстафета.

Российские саночники, как и подобает лидерам, на предолимпийском этапе Кубка мира завоевали максимальную квоту для участия в Олимпиаде-2022. В сборную вошли трехкратный чемпион мира Роман Репилов, победитель мирового первенства 2015 года Семен Павличенко, чемпионка мира и серебряный призер сочинской Олимпиады Татьяна Иванова, обладательница двух золотых наград чемпионата мира 2020 года Екатерина Катникова, серебряные призеры Игр-2014 Александр Денисьев и Владислав Антонов, призер чемпионата мира — 2020 Виктория Демченко, чемпион мира 2019 года в эстафете Юрий Прохоров, а также выступающий с Прохоровым в одном экипаже Андрей Медведев и призер этапов Кубка мира Александр Горбацевич.

За выступлением отечественных саночников на Играх в Пекине будет внимательно следить вся Россия. Но еще более пристальное внимание будет обращено на них в тех регионах, которые активно развивают санный спорт. Действующий чемпион мира Роман Репилов на внутрироссийских соревнованиях представляет Московскую область, Павличенко является воспитанником школы санного спорта Братска. Этот небольшой город в Иркутской области является родиной и для Горбацевича.

Главным центром развития санного спорта в России является Пермский край, откуда вышло немало выдающихся спортсменов. Самым титулованным российским саночником является уроженец Чусового Альберт Демченко, обладатель трех серебряных олимпийских наград. После Олимпиады-2014 он перешел на тренерскую работу и в настоящее время является наставником Репилова и своей дочери Виктории Демченко, выступающей за Московскую область.

Участники Олимпиады-2022 Денисьев и Антонов являются воспитанниками красноярской школы санного спорта. Достигнув больших высот, эти спортсмены продолжают выступать за родной регион. Другой экипаж Богданов/Прохоров на внутрироссийских соревнованиях представляет Москву.

Большой всплеск интереса к санному спорту в России случился в 2014 году, когда в Сочи проходили зимние Олимпийские игры. На построенной в Красной Поляне современной санно-бобслейной трассе «Санки» за прошедшие восемь лет прошло немало международных стартов самого высокого уровня, включая чемпионат мира 2020 года и этапы Кубка мира.

На мировом первенстве в Сочи российские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряных и одну бронзовую награду, оставив позади своих извечных соперников из Германии (2−1−2) и Австрии (0−2−1).

Трасса «Санки» является главным центром подготовки не только ведущих саночников страны, но и перспективных юниоров, которые приезжают на юг России отточить спортивное мастерство. В Московской области круглогодично функционирует крытая ледовая стартовая эстакада комплекса «Парамоново», где саночники могут отработать начальный этап спуска. ?Подготовка сборной России к Олимпийским играм в Пекине на этих базах была обеспечена Минспортом РФ в полном объеме.

Санный спорт является базовым видом спорта в восьми российских регионах. Это Иркутская, Кемеровская, Московская и Мурманская области, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Москва. В детско-юношеских спортивных школах этих регионов занимаются в общей сложности около 1 000 юных саночников. Лидирующие позиции занимает Иркутская область, в чьих специализированных школах санного спорта учится около 300 детей. Второе место занимает Мурманская область (169), активно развивающая натурбан, третье — Пермский край.