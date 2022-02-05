Российский саночник пожаловался на отсутствие финансирования команды перед ОИ

Репилов назвал большой ошибкой отсутствие финансирования на инвентарь перед Олимпиадой.

«С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Я могу много чего наговорить, но ясно то, что это неправильный подход к достижению результатов», — пожаловался спортсмен. Он отметил, что в команде даже не пытались найти спонсора.

В ноябре российская команда осталась без инвентаря на двух этапах Кубка мира в Сочи. Сани нескольких спортсменов потерялись в Китае, где проходил стартовый этап. Без инвентаря остались Репилов, Татьяна Иванова и Диана Логинова.