Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде

Указано, что в пробе обнаружено сразу два запрещенных препарата. Тест был сдан 14 февраля. Результаты получены сегодня. Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.