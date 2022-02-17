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17 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест.

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Указано, что в пробе обнаружено сразу два запрещенных препарата. Тест был сдан 14 февраля. Результаты получены сегодня. Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.

На Олимпиаде-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее положительный тест на допинг сдала другая украинка — лыжница Валентина Каминская. Она уже объявила о завершении карьеры.

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