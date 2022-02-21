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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский саночник рассказал об ограничениях на общение с украинскими атлетами

Российский саночник Роман Репилов рассказал об ограничениях на общение с украинскими атлетами на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Нас просили “не обниматься” и “не целоваться” с украинскими спортсменами», — заявил россиянин. Он отметил, что такие меры были направлены на то, чтобы у украинских олимпийцев не возникло проблем с руководством из-за пристального внимания к странам.

16 февраля украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро в акробатике. Третьим в этом виде программы стал россиянин Илья Буров, который после объявления результатов решил обнять друга и поздравить с наградой, чему украинец не противился. Совместные фотографии фристайлистов быстро разошлись в сети, а поведение спортсменов отметил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Это символизм в наши непростые времена. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене в наши сердца», — заявил он.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили фотографироваться вместе с россиянами.

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