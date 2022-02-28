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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Татьяна Иванова: почему российские спортсмены опять являются точкой давления?

Российская саночница Татьяна Иванова опубликовала новую запись в своём «инстаграме».

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Источник: РИА "Новости"

Она выразила недоумение в связи с тем, что российским спортсменам запрещают выступать на соревнованиях после начала военной спецоперации России.

«Друзья! Лично я против войны и всякого насилия к кому-либо! Но! Почему начинают банить российских спортсменов? Почему они опять являются точкой давления? Почему ребята из других стран отказываются соревноваться со спортсменами из нашей страны?! Не хотите — пожалуйста, нам больше медалей достанется. Очень много вопросов, почему международные федерации поддерживают такие посты и решения! С нами никто не советовался / не консультировался. Почему, если ты выступаешь за страну, тебя сразу в бан, и ты являешься изгоем? Кто ответит на такой вопрос?

Меня банили в 2018-м, меня пытаются забанить сейчас. За что? Просто расскажите, в чём я виновата? В том, что я из России? Я горжусь своей страной, горжусь своим государством! Пожалуйста, прекратите! Не выиграть всех медалей!» — написала Иванова.

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