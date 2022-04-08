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13:29 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Российские саночники отстояли право участвовать в международных соревнованиях

Федерация санного спорта России (ФССР) отстояла право спортсменов на участие в международных стартах, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Президент ФССР Наталия Гарт рассказала агентству, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию российской организации на отстранение спортсменов.

Также будут восстановлены в своих правах спортивные функционеры ФССР, которые смогут продолжить работу в комиссиях FIL, и снят запрет на проведение соревнований в России.

«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами, — сказала Гарт. — Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования».

Арбитраж FIL возглавляет нидерландец Бен Хеймейер, его заместителем является итальянец Ричард Мозер, членами суда — австриец Михаэль Беловски, американец Эрин Уоррен и россиянин Геннадий Родионов, который был временно отстранен от занимаемой должности.

Исполком FIL 2 марта принял решение о санкциях в отношении ФССР из-за ситуации на Украине. 29 марта представители тренерского совета ФССР представили на утверждение президиумом организации календарь соревнований на следующий сезон, в котором было увеличено количество стартов на территории РФ.

Отчетно-выборная конференция ФССР пройдет в Москве 29 апреля.

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