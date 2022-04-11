Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Валенсия
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
Виннипег
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Анахайм
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Даллас
46
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава
Виннипег
34
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Международная федерация санного спорта (FIL) игнорирует решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России, говорится на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Исполком FIL 2 марта принял решение отстранить россиян от участия в международных стартах и запретить проведение турниров под эгидой FIL в России. Федерации санного спорта России (ФССР) подала апелляцию, арбитражный суд FIL, который ее удовлетворил 7 апреля — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL.

«Даже зная, что меры в отношении Федерации санного спорта России были отменены по юридическим причинам, руководство FIL по-прежнему полностью поддерживает меры, принятые 2 марта 2022 года до их отмены. Россия не имеет права проводить мероприятия, санкционированные FIL. Все российские спортсмены, тренеры и официальные лица не допускаются на все мероприятия FIL», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские представители, назначенные исполкомом FIL в различные комиссии и рабочие группы, вновь отстранены от своих должностей.

 Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
На ЧМ в Катаре сыграет россиянин? Безумная история африканца из Москвы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь