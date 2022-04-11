Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с России

Исполком FIL 2 марта принял решение отстранить россиян от участия в международных стартах и запретить проведение турниров под эгидой FIL в России. Федерации санного спорта России (ФССР) подала апелляцию, арбитражный суд FIL, который ее удовлетворил 7 апреля — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL.
«Даже зная, что меры в отношении Федерации санного спорта России были отменены по юридическим причинам, руководство FIL по-прежнему полностью поддерживает меры, принятые 2 марта 2022 года до их отмены. Россия не имеет права проводить мероприятия, санкционированные FIL. Все российские спортсмены, тренеры и официальные лица не допускаются на все мероприятия FIL», — говорится в заявлении.
Кроме того, российские представители, назначенные исполкомом FIL в различные комиссии и рабочие группы, вновь отстранены от своих должностей.