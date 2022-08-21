У сборных России по бобслею и скелетону будет новый главный тренер

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборных России по бобслею и скелетону Данил Чабан покинул свой пост после завершения контракта, кандидатура его преемника в настоящее время находится на утверждении в Министерстве спорта РФ. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Федерации бобслея России.

«У Данила Васильевича Чабана истек контракт, после чего он прекратил работу на посту главного тренера сборных России по бобслею и скелетону, — рассказал собеседник ТАСС. — Павел Витальевич Щегловский перестал быть старшим тренером национальной команды по бобслею. Кандидатуры главного тренера сборных по бобслею и скелетону, а также старшего тренера по бобслею в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве спорта России».