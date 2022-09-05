Призер Игр-2022 саночница Иванова заявила, что не получила призовые за этапы Кубка мира

«Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон, — сказала Иванова. — Как я понимаю, проблема заключается в переправке денег через границу, мы раньше всегда получали их наличными. Но мы все продолжаем надеяться, что призовые до нас когда-нибудь дойдут».

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил ТАСС, что призовые от FIL за прошлый сезон пока не получил ни один отечественный саночник.

В сезоне-2022/23 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. Иванова на этапе Кубка мира в Сигулде стала третьей в классической гонке и первой в спринте. Виктория Демченко выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Сочи. Действующий чемпион мира Роман Репилов там же выиграл бронзу в классической гонке и серебро в спринте.

Андрей Богданов и Юрий Прохоров на домашней трассе в Сочи в санях-двойках выиграли золото и серебро этапов Кубка мира, Александр Денисьев и Владислав Антонов там же заняли второе место в спринтерской гонке. В активе сборной России есть победа в смешанной гонке на этапе Кубка мира в Сочи и два третьих места — на этапах в германском Альтенберге и швейцарском Санкт-Морице.