Выступавший на Олимпиаде российский скелетонист получил повестку

«Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября», — поделился спортсмен. Он отметил, что выступает за ЦСКА и является рядовым запаса.