Участник Олимпиады-2018 скелетонист Марченков получил отсрочку от мобилизации

«Я сегодня пришел в военкомат с вещами, как мне и было назначено раньше. Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена находится в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — цитирует РИА «Новости Спорт» спортсмена.