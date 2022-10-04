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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Призер Олимпиады-2014 в Сочи саночник Антонов получил повестку о мобилизации

Серебряный медалист Олимпийских игр 2014 года в Сочи 31-летний саночник Владислав Антонов получил повестку о мобилизации, сообщает РИА Новости.

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Источник: ЦСКА

Спортсмен на ближайшие дни имеет отсрочку от призыва из-за рассмотрения в военкомате представленных документов.

Начальник сборной команды России Артем Петраков рассказал подробности ситуации.

«Владислав Антонов живет в Красноярске и 4 октября должен был вместе с командой начать тренировочный сбор в Сочи. Но в воскресенье он получил повестку о мобилизации и вчера сходил в военкомат для прояснения ситуации. Федерация санного спорта России оформила и отправила все необходимые документы, а ЦСКА со своей стороны подготовил справку по спортсмену и направил ее оригинал в Красноярск. И Владиславу предоставили временную отсрочку, он сейчас находится дома и после получения справки пойдет в военкомат для оформления брони», — сказал Петраков.

Ранее стало известно, что принимавший участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 25-летний российский скелетонист Владислав Марченков во вторник пришел в военкомат с вещами, но получил временную отсрочку от призыва до 10 октября.

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