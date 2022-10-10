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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

Военкомат отказал в брони российскому саночнику

Российский саночник Владислав Антонов, получивший повестку о мобилизации, не обладает информацией о своем будущем, поскольку военкомат в Красноярске ждет решения по спортсмену от вышестоящего руководства. Об этом сообщил начальник национальной команды Артем Петраков.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний спортсмен получил повестку 3 октября, побывал в военкомате. Ему предоставили временную отсрочку в ожидании поступления документов о получении брони.

«Cитуация c Антоновым пока не решилаcь. Cегодня он повторно был в военкомате, предоcтавленные им cправка от ЦCКА и пиcьмо из Федерации cанного cпорта Роccии о нахождении в cоcтаве национальной команды никакого дейcтвия не возымели. Военком ждет, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Потому что Антонова нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва. Мы находимся на связи с Министерством спорта, чтобы решить вопрос по брони. Потому что информация об этом в установленном порядке должна поступать от организации», — приводит слова Петракова РИА «Новости».

Также начальник сборной России добавил, что спортсмену не предоставили отсрочку от военкомата на какой-то срок и не вручили новую повестку. По словам Петракова, Антонову сказали ждать звонка или повестки.

Антонов является серебряным медалистом Олимпийских игр 2014 года.

Напомним, ранее стало известно, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие представители спортивной индустрии России.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал героями молодых людей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции на Украине.

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