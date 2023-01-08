Клебо и Карлссон стали победителями лыжной многодневки «Тур де Ски»

ТАСС, 8 января. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачета престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Многодневка завершилась в воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме мужским масс-стартом в гору свободным стилем на 10 км.

Клебо занял шестое место в воскресном масс-старте, эта гонка стала единственной, в которой норвежец не сумел одержать победу в ходе многодневки. Первым в масс-старте финишировал норвежец Симен Крюгер (31 минута 20,4 секунды), вторым стал его соотечественник Ханс Кристер Холунд (отставание — 4,8 секунды), третьим — француз Жюль Лапьер (+25,0), Клебо проиграл победителю 45,5 секунды. В общем зачете результат Клебо составил 2 часа 44 минуты, 28,9 секунды, вторым стал Крюгер (+59,5), третьим — Холунд (+1.21,3).

У женщин победу в общем зачете одержала шведка Фрида Карлссон, ее итоговый результат — 3 часа 9 минут 31 секунда. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии (+33,2), третье — норвежка Тириль Венг (+47,6).

Клебо 26 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира, трехкратным победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец в третий раз выиграл «Тур де Ски». Карлссон 23 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой мира в эстафете, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Для шведской лыжницы это первая победа на «Тур де Ски».

Российские лыжники не выступали в многодневке по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая в октябре продлила отстранение россиян до конца текущего сезона в связи с событиями на Украине.