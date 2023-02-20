Саночник Репилов готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по санному спорту россиянин Роман Репилов допустил возможность выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку спортивная карьера недолговечна, а люди будут понимать какую страну он представляет. Об этом он в понедельник рассказал журналистам.

«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна. Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернемся, должно быть все нормально», — сказал Репилов.

«Только люди, которые считают себя политиками, могут вмешаться. Я бы сказал про них жестче, но не буду. Люди должны заниматься своей работой. Но я никогда от своей страны не откажусь, но понимаю и других людей, которые задумываются сменить гражданство», — добавил спортсмен.