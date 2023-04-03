Репилов назвал фейковыми победителей чемпионата мира без россиян

— Конечно. У них там вообще тухляк, если честно. Все те же люди, все те же места занимают весь год. Никакого разнообразия практически не было. В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30−32, а выступало 28−29. У двоек половина не приехала на заокеанские Кубки мира. Вообще семь двоек было. Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым. Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую. В Оберхофе же сейчас не выступал как действующий чемпион. Они взяли и просто эту маечку разыграли. Теперь катается в ней австрияк один. Такие циркачи. Буду говорить на их языке: фейковые чемпионы, — сказал Репилов «СЭ».