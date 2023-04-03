Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Лечче
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
Анахайм
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Нью-Джерси
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Детройт
25
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Айлендерс
21
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус
Оттава
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург
Филадельфия
42
Все события
10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Репилов назвал фейковыми победителей чемпионата мира без россиян

Российский саночник Роман Репилов заявил «СЭ», что до сих пор считает себя действующим чемпионом мира, так как на последнем мировом первенстве в Оберхофе он не выступал из-за отстранения наших спортсменов.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Многое ли потерял Кубок мира без нас?

— Конечно. У них там вообще тухляк, если честно. Все те же люди, все те же места занимают весь год. Никакого разнообразия практически не было. В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30−32, а выступало 28−29. У двоек половина не приехала на заокеанские Кубки мира. Вообще семь двоек было. Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым. Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую. В Оберхофе же сейчас не выступал как действующий чемпион. Они взяли и просто эту маечку разыграли. Теперь катается в ней австрияк один. Такие циркачи. Буду говорить на их языке: фейковые чемпионы, — сказал Репилов «СЭ».

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь