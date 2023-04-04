«Мог стать овощем». Герой Пхёнчхана впервые рассказывает о жуткой болезни

Награду красноярец посвятил памяти бабушки Александры Андреевны, в чем признался тогда РИА Новости: «Она очень ждала именно Олимпиаду. Хотела посмотреть, как я выступлю. К сожалению, не вышло, из-за болезни, как это чаще всего бывает. Она ушла в мае прошлого года. Поэтому медаль я посвятил ей. Думаю, что она все равно все видит сверху».

Но в сезоне-2022/23 Трегубов не выступил ни на одном турнире и на время пропал. Причина и проста, и страшна одновременно: в сентябре Никита заболел менингоэнцефалитом, нередко ведущем к летальному исходу.

«Менингоэнцефалит — болезнь еще похуже, чем коронавирус, — рассказал скелетонист РИА Новости. — Ее у меня обнаружили в начале сентября прошлого года. Я просто простыл и заболел обычной ОРВИ — горло, нос, высокая температура. Вроде бы пошел на поправку, а через три дня почувствовал полную слабость, сил не было вообще. И вечером я даже не мог встать на ноги, я вообще не осознавал, что происходит вокруг».

Никита Трегубов (Россия) на этапе Кубка мира по скелетону 2018/2019 в Калгари | Источник: РИА "Новости"

По словам Трегубова, после госпитализации он вообще не мог ходить больше недели.

«У меня было спутанное сознание, я не понимал, что происходит. Сразу же взяли анализы, в этой ситуации берут пункцию из позвоночника. И, наверное, врачи все сразу поняли. Хотя я эти моменты даже не осознавал, я не помнил даже, как меня привезли в больницу. В клинике я тогда провел 21 день. После такого заболевания можно вообще овощем остаться, если вовремя не среагировать».

На грани жизни

После успеха в Корее россиянин подтвердил высокий класс, став вице-чемпионом мира в канадском Уистлере в 2019 году. И к Олимпиаде-2022 подходил одним из претендентов на победу. Но случилось непоправимое: спортсмена настиг бушевавший во всем мире коронавирус. А лечение не принесло желанного эффекта, тест за тестом выдавал обескураживающие положительные результаты.

За несколько дней до старта Трегубов сообщил в социальных сетях: «У меня плохие новости. Я вынужден пропустить Олимпийские игры — 2022. К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Вчера стало известно, что шансов успеть не осталось. Жизнь продолжается, все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

В прошлом году Никиту настиг новый страшный недуг, вынудивший надолго забыть о спорте. После трех недель в больнице сибиряк еще две лечился дома, а затем десять дней в клинике Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве. И в феврале снова прилетал в столицу на десять дней на реабилитацию.

«У меня-то страшных мыслей тогда особо не было, ведь когда ты болеешь, ты этого не осознаешь, — продолжил Трегубов. — За тебя больше родственники переживают: жена, семья, родители. А я вообще ничего не понимал, говорил, что у меня все обстоит нормально: я же разговариваю, я же живой».

Что дальше?

Сейчас Трегубов надеется вернуться к любимому делу. Останавливает лишь одно, но ключевое требование — разрешение ФМБА тренироваться и участвовать в стартах.

«Со здоровьем вроде все хорошо, я уже восстановился, врачи говорят, что все нормально, — отметил скелетонист. — Когда в конце февраля проходил обследование в Москве, сказали, что никаких ограничений на занятия спортом нет. Но мне еще в апреле надо пройти УМО (углубленное медицинское обследование) в Красноярске. И тогда уже все станет окончательно ясно. Самочувствие хорошее, но я же не могу знать, каким оно будет после нагрузок. Тем более в нашем виде спорта, где напряжение идет на голову. Этого я пока не знаю, а в обычной жизни все обстоит нормально».

Старший тренер сборной России Денис Алимов высоко оценивает шансы Трегубова вернуться на прежний уровень.

Никита Трегубов | Источник: РИА "Новости"

«Никите надо пройти УМО, грамотно восстановиться и продолжать работать, — подчеркнул специалист. — Он серьезный человек, и если будет здоров и готов к тренировкам, то мы всегда будем рады видеть его в команде. Думаю, что у него есть возможность вернуться и выступать достойно. Со спортивной точки зрения ему не хватало довольно быстрого старта. А в остальном он человек талантливый и имеет огромный опыт прохождения самых разных трасс в мире, он здорово ориентируется на них».

Алимов добавил, что в истории скелетона бывали случали, когда спортсмены пропускали сезон-два, а затем успешно возвращались.

«У нас двери сборной ни для кого не закрыты, тем более для такого спортсмена, как Никита Трегубов. Но насколько можно рисковать его здоровьем — над этим надо очень хорошо подумать. Если у него все будет хорошо, он может быть включен в состав сборной России по решению тренерского совета».

Спасительная вера

Приходилось обстоятельно общаться с Никитой в олимпийской деревне Пхёнчхана через пару дней после его триумфа. Поразило, что перед стартами он всегда читает молитвослов и слушает марш «Прощание славянки».

«Прощание славянки» я люблю особенно, ведь я под нее маршировал каждое утро в кадетском корпусе в годы учебы, — сказал Трегубов. — Как видите, я слушал «Прощание славянки» шесть лет и он мне нисколько не приелся (с улыбкой). И у меня есть свой молитвослов, который мне подарила мама. Он постоянно находится со мной, я его читаю перед соревнованиями".

Спортсмен уверен, что вера помогла ему добиться успеха в Корее.

«Просто так ничего не бывает. Я всегда был верующим человеком. Вера — это понимание правильности своей жизни и порядочность. Все в совокупности, самое главное — я верю. А чтобы соблюдать все, надо быть хорошим и добрым человеком. И не зло от себя отдавать, а добро. Тебе это все так же потом вернется, это тоже надо понимать. И в обычные моменты, и, конечно, в самые тяжелые в жизни я обращаюсь к религии», — считает Трегубов.

Вера помогала Трегубову на важных соревнованиях. Не оставила она его и тогда, когда счет жизни, возможно, шел уже на секунды. Хочется верить, что новые победы у неординарного и сильного духом сибиряка еще впереди.