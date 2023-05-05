Российский бобслеист умер в 31 год

«5.05.2023. Вова больше не с нами. Прощание состоится 7 мая 2023 года. Отпевание в траурном зале больничного комплекса “Память” города Ковров в 10:00. Приходите попрощаться с Вовой. Он будет рад, если придут все его близкие люди, друзья, коллеги, приятели и просто неравнодушные люди», — написала жена спортсмена Саина Исматуллаева.