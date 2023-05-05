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22:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский бобслеист умер в 31 год

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший бобслеист сборной России Владимир Зайцев умер на 32-м году жизни, сообщила его жена в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

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Источник: Соцсети Владимира Зайцева

На протяжении последних лет жизни Зайцев боролся с лейкозом.

«5.05.2023. Вова больше не с нами. Прощание состоится 7 мая 2023 года. Отпевание в траурном зале больничного комплекса “Память” города Ковров в 10:00. Приходите попрощаться с Вовой. Он будет рад, если придут все его близкие люди, друзья, коллеги, приятели и просто неравнодушные люди», — написала жена спортсмена Саина Исматуллаева.

Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею. На международных соревнованиях он принимал участие в Кубке Европы, а также входил в состав сборной России на чемпионат мира 2015 года.

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