Федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. За продление санкций проголосовали 22 делегата, один высказался против, пять — воздержались. В заявлении отмечается, что присутствие спортсменов, тренеров, инструкторов и должностных лиц Федерации санного спорта России (ФССР) может привести к увеличению риска нарушения безопасности и честности турниров и их участников, в том числе из РФ.

Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.