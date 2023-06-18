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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение россиян от участия в турнирах под своей эгидой, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. За продление санкций проголосовали 22 делегата, один высказался против, пять — воздержались. В заявлении отмечается, что присутствие спортсменов, тренеров, инструкторов и должностных лиц Федерации санного спорта России (ФССР) может привести к увеличению риска нарушения безопасности и честности турниров и их участников, в том числе из РФ.

Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.

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