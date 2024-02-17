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10:55 (мск), источник: ТАСС

Саночник Павличенко назвал Спартакиаду в Сочи нереально крутым соревнованием

Спортсмен занял третье место.

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Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Турнир саночников, проходивший в Сочи в рамках Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, вернул мотивацию двукратному чемпиону мира Семену Павличенко. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«До Спартакиады мне очень тяжело было выступать на соревнованиях из-за того, что мотивация упала, — признался Павличенко. — Спартакиада была нереально крутым соревнованием для меня. До этого я ехал спокойно и ни о чем не думал, всем говорил, что мне скучно. Но на Спартакиаде было точно не скучно, я старался в каждом заезде и думал, как прибавить».

В личном турнире саночников Павличенко занял третье место уступив Роману Репилову, ставшему вторым, и победителю Александру Горбацевичу.

Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под эгидой FIL. На протяжении двух сезонов россияне могут кататься только на домашней трассе в Сочи.

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