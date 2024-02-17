Саночник Павличенко назвал Спартакиаду в Сочи нереально крутым соревнованием

«До Спартакиады мне очень тяжело было выступать на соревнованиях из-за того, что мотивация упала, — признался Павличенко. — Спартакиада была нереально крутым соревнованием для меня. До этого я ехал спокойно и ни о чем не думал, всем говорил, что мне скучно. Но на Спартакиаде было точно не скучно, я старался в каждом заезде и думал, как прибавить».