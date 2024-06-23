Психолог начал работать с российскими скелетонистами, не допущенными до зарубежных стартов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спортивный психолог приехал в расположение сборной России по скелетону, которая продолжает готовиться к предолимпийскому сезону на сборе в Сочи. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.

«С 22 июня по 8 июля на базе “Юг Спорт” в Сочи проходит очередной тренировочный сбор национальной команды России по скелетону, — рассказал Алимов. — Местом первого сбора был Кисловодск, в Сочи спортсмены будут работать под большей тренировочной нагрузкой. Что касается того, что состоявшийся недавно конгресс международной федерации даже не рассматривал вопрос нашего возвращения, то у нас в субботу прошло собрание, на котором выступил президент нашей федерации Анатолий Сергеевич Пегов, который только недавно вернулся с конгресса».

«Снизился ли у спортсменов настрой после известий о продолжении отстранения? К нам приехал спортивный психолог, который начал работу с командой. Спортсменам остается только продолжать тренироваться и ждать. Психолог приезжает в команду не первый раз, в прошлом году ребятам понравилось», — добавил тренер.

Российские скелетонисты из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине, не имели возможности выступать на зарубежных стартах на протяжении двух последних сезонов.