Украинка пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

«Учитывая давление со стороны ITA и попытки запугать Федерацию бобслея и скелетона Украины, чтобы заставить ее признаться в преступлении, которое я никогда не совершала, я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA во время проведения моего антидопингового анализа», — сказала бобслеистка.