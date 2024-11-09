Украинка пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

В допинг-пробе бобслеистки на Олимпиаде в Пекине 2022 года был обнаружен стероид дегидрохлорометилтестостерон. Она заняла на Играх последнее, 20-е место. Гунько объяснила наличие вещества в организме биологически активной добавкой, отказавшись от проверки пробы Б.
Во время рассмотрения дела в CAS спортсменка апеллировала к тому, что занимает твердую негативную позицию в отношении действий России, а также отметила, что якобы получает сообщения с угрозами после своих интервью в СМИ.
«Учитывая давление со стороны ITA и попытки запугать Федерацию бобслея и скелетона Украины, чтобы заставить ее признаться в преступлении, которое я никогда не совершала, я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA во время проведения моего антидопингового анализа», — сказала бобслеистка.
CAS не принял доводов украинки и дисквалифицировал ее на четыре года с момента вынесения решения, а также аннулировал результаты с 14 февраля 2022 года включительно.