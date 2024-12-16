Наталия Гарт: «Нужно делать всё возможное, чтобы наши попали на Олимпиаду-2026»

— Я очень надеюсь, что это произойдет. Но сейчас, как мне кажется, пока не надо об этом говорить. Потому что у нас скоро должен пройти очередной конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будут приниматься решения по соответствующему вопросу. Трудно сказать, какими они будут, поэтому пока воздерживаюсь от подробных ответов на вопрос о шансах на скорое возвращение наших саночников.