В Италии, готовящейся к проведению зимней Олимпиады, обеспокоены нехваткой снега

Мэр итальянского города Джанлука Лоренци пока преуменьшает риск проведения санных соревнований в американском Лейк-Плэсиде — мировом центре этого вида спорта, который, как ни странно, был назначен в качестве резервного места на случай, если в Кортине что-то пойдет не так. «Для всего есть резервные варианты, но на сегодняшний день плана Б для бобслейных гонок больше не существует, поскольку стало ясно, что здесь будет построен центр санного спорта», — сказал он.