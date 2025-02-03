В Италии, готовящейся к проведению зимней Олимпиады, обеспокоены нехваткой снега

За год до проведения главного спортивного состязания в зимних видах спорта организаторы столкнулись с серьезнейшей проблемой — отсутствием снега. Проведение же тестовых соревнований на будущей санно-бобслейной трассе XXV зимних Олимпийских игр и вовсе невозможны. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
Пока лыжники, биатлонисты и горнолыжники могут наслаждаться близлежащими снежными склонами Доломитовых Альп, а туристы прогуливаться по центру этого альпийского городка, строители усердно прилагают свои усилия, чтобы подготовить новый Центр санного спорта к марту, когда спортсмены-саночники должны впервые провести здесь тестовое соревнование и опробовать его трассу.
Завершение строительства санно-бобслейного центра, где в следующем году должны пройти олимпийские соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту, — одна из основных головных болей для местных организаторов, которым также предстоит адаптироваться к изменению климата в Европы, приведшему к нехватке естественного снега.
Кортина-д`Ампеццо — крупнейший город Италии, находящийся на севере от Милана. Эти два города, расположенные более чем в 400 километрах друг от друга, являются основными местами проведения зимних Олимпийских Игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. До церемонии закрытия, которая состоятся в Вероне, в рамках белой олимпиады будут использоваться еще пять различных мест Италии.
Мэр итальянского города Джанлука Лоренци пока преуменьшает риск проведения санных соревнований в американском Лейк-Плэсиде — мировом центре этого вида спорта, который, как ни странно, был назначен в качестве резервного места на случай, если в Кортине что-то пойдет не так. «Для всего есть резервные варианты, но на сегодняшний день плана Б для бобслейных гонок больше не существует, поскольку стало ясно, что здесь будет построен центр санного спорта», — сказал он.
«Я абсолютно не волнуюсь. Технические специалисты заверили нас, что центр будет готов в срок», — уточнил Лоренци. Международный олимпийский комитет поддержал высказывания главы Кортины, повторив, что санная трасса будет достроена вовремя. Ранее МОК предлагал использовать уже существующие объекты в соседних Австрии или Швейцарии, однако северо-восточный регион Италии Венето и национальное правительство в конечном итоге приняли решение о полной реконструкции трассы Эудженио Монти в Кортине-д`Ампеццо.
Она названа в честь итальянского бобслеиста, завоевавшего две серебряные медали на зимних Олимпийских играх 1956 года. Это реконструированный объект оценивается в 118 миллионов евро (123 миллиона долларов. — Прим. ред.). Это часть бюджета Итальянского правительства в 3,4 миллиарда евро, который выделили на инфраструктуру, связанную с Играми.
Критики реконструкции этого стадиона утверждают, что обновленный объект для катания на санях рискует стать бесполезным, учитывая ограниченное количество участников соревнований по саням и высокие расходы на управление объектом. «У этого центра нет будущего, и мы будем нести это бремя», — заявила Марина Менарди, ведущий активист местного комитета, выступавшего против проекта.
В Италии есть тревожный прецедент. Центр санного спорта, который использовался, когда эта страны принимала зимние Игры в 2006 году в северо-западном регионе Турина, был заброшен через несколько лет после Олимпиады и теперь, как ожидается, будет демонтирован.
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Возвращение зимней Олимпиады в Европу происходит в то время, когда изменение климата и повышение температуры представляют угрозу существованию многих традиционных горнолыжных центров региона. По предварительным результатам исследований, проведенных комиссией МОК по выбору хозяев зимних игр, к 2040 году только 10 европейских стран смогут принимать у себя зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.
Исследование, проведенное исследовательским центром Eurac, базирующимся в Больцано на севере Италии, показало, что количество свежего снега в Альпах сократилось в среднем на 34% в период с 1920 по 2020 год. С 1980 года это сокращение только ускорилось. По данным экологической организации Legambiente, уже около 90% горнолыжных трасс в Италии оснащены искусственным снегом, по сравнению с 70% — в Австрии, 50% — в Швейцарии и 39% — во Франции.
Очевидно, что в Кортина-д`Ампеццо снежные пушки и ратраки обеспечивают идеальную белизну лыжных трасс, включая трассу «Олимпия делле Тофане», где регулярно проводятся этапы Кубка мира, и на которой пройдут женские соревнования по горнолыжному спорту.
Помимо низких температур, вода является другим важным компонентом для производства снега и поддержания трасс открытыми с начала декабря по апрель. Она закачивается из искусственных бассейнов, которые постепенно заполняются весной и летом.
«Мы очень тщательно управляем водными ресурсами, поскольку знаем, что наши ресурсы не бесконечны», — сказал инженер Альберто Гаспари, технический специалист, курирующий эксплуатацию трасс и канатной дороги Кортины. Снежные пушки предоставлены итальянской специализированной компанией TechnoAlpin, которая поставляла снег на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине и которая снова сыграет важную роль в обеспечении снега на предстоящих Играх в своей родной стране.
Неманья Дого, исполнительный директор компании, заявил, что на этот раз потребуется меньше предварительной работы, поскольку на итальянских курортах уже имеется необходимая инфраструктура. «Кортина, Бормио, Ливиньо — все эти направления уже оснащены системами искусственного оснежения», — сказал он, упомянув два других центра, принимающих Олимпийские игры.
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В последнюю неделю января в Кортине наблюдалось долгожданное понижение температуры и сопутствующий снегопад. Случится ли подобное через год?
Автор: Павел Савчик