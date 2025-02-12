Не послушал отца и погиб: кто виноват в самой страшной смерти на Олимпиаде

«Сразу прозвучало заявление. Обещали, обещали, обещали… Годы идут, но ничего нет. Деньги шесть лет никто не трогал — законсервировали. И сейчас Правительство Грузии мне заявляет: Федерация готова построить трассу, но содержать придется нам. А это дорого — значит, и строить ничего не нужно. Как помогли семье? Была компенсация, страховка — несущественные суммы, но деньгами это не измерить. Я не стал жаловаться, с кем-то судиться. Потом из Международной федерации приехали сюда и сознались, что сами виноваты. Признали, что трасса не была готова. Все саночники сказали то же самое — на 40 дней здесь собралось 600 человек, люди не садились, некуда было», — делился безутешный отец в 2016-м.