Саночники Репилов и Мазур выиграли чемпионат России

В двойках у мужчин чемпионами стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов. У женщин в двойках первенствовали Екатерина Фомина и Полина Григорьева.