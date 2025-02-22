Саночники Репилов и Мазур выиграли чемпионат России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Саночники Роман Репилов и София Мазур стали победителями чемпионата России, который прошел в Сочи, в одиночных заездах.
Репилов стал лучшим в мужских соревнованиях. Второе место занял Семен Павличенко, бронзу взял Александр Горбацевич. Мазур стала лучшей в женском турнире, где серебро завоевала Дарья Олесик, бронзу — Ксения Шамова.
В двойках у мужчин чемпионами стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов. У женщин в двойках первенствовали Екатерина Фомина и Полина Григорьева.
В эстафете золото завоевали Ксения Шамова, Матвей Пересторонин и Романов/Веремеенко. Серебряными призерами стали София Мазур, Эдуард Александров и Денисьев/Антонов, бронзу взяли Елизавета Менухова, Роман Репилов и Богданов/Прохоров.