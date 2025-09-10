Пегов, Аникина и Пархоменко примут участие в конгрессе IBSF

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская делегация в составе президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, вице-президента по международным вопросам Елены Аникиной и генерального секретаря Сергея Пархоменко примет участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщается в Telegram-канале Федерации бобслея России.
Ежегодный конгресс IBSF состоится
«Мы с нетерпением ждем новостей из Италии и очень надеемся увидеть российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде в Милане-Кортина 2026!» — говорится в сообщении федерации.
В июле 2022 года делегаты конгресса IBSF проголосовали за отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой IBSF на неопределенный срок.