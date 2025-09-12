Ричмонд
Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян до отбора на Олимпиаду

Голосование по этому вопросу прошло на конгрессе IBSF в Милане.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

В пятницу в Милане прошел конгресс IBSF.

«Голосование было тайное, нас не допустили, — сказал Пегов. — Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против».

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от Национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22—25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону — 50 атлетов.