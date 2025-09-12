Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян до отбора на Олимпиаду

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону — 50 атлетов.