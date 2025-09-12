Федерация бобслея России сообщила о препятствовании Украиной допуска РФ на ОИ-2026

«12 сентября 2025 года в ходе Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен 15-й пункт повестки дня — вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом», — говорится в сообщении.
В рамках презентации украинская сторона подвергла критике многие аспекты, включая военную службу, места работы, активности в социальных сетях и проведение сборов в Крыму. В документе также упоминались имена тренеров и спортсменов, многие из которых либо завершили карьеру, либо не работают в спортивной системе.
В свою очередь российская делегация указала на противоречие между стратегией IBSF, направленной на расширение числа занимающихся бобслеем и скелетоном, и решением исключить Россию, которая является второй по численности страной в мире по данным видам спорта. Она также отметила, что вопрос не касался признания или осуждения работы федерации, а исключительно касался предоставления российским спортсменам права подавать заявки на нейтральный статус. Каждый случай мог бы рассматриваться индивидуально IBSF.
Несмотря на аргументы российской стороны, конгресс большинством голосов отклонил предложение, отказав спортсменам из России в праве подавать заявки на нейтральный статус.
25 мая президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборную России по хоккею не допустят до участия в олимпийском турнире 2026 года. По его словам, организация также хочет, чтобы МОК официально сообщил об этом решении.