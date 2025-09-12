Федерация бобслея России сообщила о препятствовании Украиной допуска РФ на ОИ-2026

В свою очередь российская делегация указала на противоречие между стратегией IBSF, направленной на расширение числа занимающихся бобслеем и скелетоном, и решением исключить Россию, которая является второй по численности страной в мире по данным видам спорта. Она также отметила, что вопрос не касался признания или осуждения работы федерации, а исключительно касался предоставления российским спортсменам права подавать заявки на нейтральный статус. Каждый случай мог бы рассматриваться индивидуально IBSF.