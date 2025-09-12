Дегтярев заявил о влиянии Украины на недопуск российских бобслеистов

Решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года является политически мотивированным и несправедливым. Об этом журналистам заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Ранее конгресс IBSF принял решение не допускать российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против.
«Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация — демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».
По словам министра, этим странам выгодно «ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта». «Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств», — добавил Дегтярев.
Также он сообщил, что юристы ОКР уже готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения IBSF.
Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.