Дегтярев заявил о влиянии Украины на недопуск российских бобслеистов

Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.