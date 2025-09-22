Австрийскую саночницу дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

Спортсменка трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсменка дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года, в связи с чем она пропустит Олимпийские игры — 2026, которые пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все ее результаты с 1 марта 2025 года будут аннулированы.