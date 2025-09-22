Ричмонд
Австрийскую саночницу дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

Чемпионку мира по санному спорту Эгле дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало на 20 месяцев австрийскую саночницу Мадлен Эгле за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Спортсменка трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсменка дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года, в связи с чем она пропустит Олимпийские игры — 2026, которые пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все ее результаты с 1 марта 2025 года будут аннулированы.

Саночница согласилась с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Она имеет право оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эгле 27 лет. Австрийка является серебряным (2022) и бронзовым (2018) призером Олимпийских игр. Также на ее счету победа на чемпионате мира и четыре золотые медали чемпионатов Европы. В прошлом сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира.