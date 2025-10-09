Чемпиона Европы по бобслею Гулливера дисквалифицировали за допинг

В релизе агентства отмечается, что Гулливер признал нарушение и не стал оспаривать обвинения, отметив, что нарушение не было преднамеренным. Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 24 марта 2025 года. Все его результаты, достигнутые с момента взятия пробы, аннулируются. Срок дисквалификации истекает 23 марта 2027 года.