Чемпиона Европы по бобслею Гулливера дисквалифицировали за допинг

Чемпиона Европы по бобслею Гулливера дисквалифицировали за допинг на два года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Британский бобслеист Арран Гулливер дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В марте Гулливер временно отстранен из-за подозрений в употреблении допинга. В пробе 27-летнего британца был обнаружен остарин. Допинг-тест был проведен во внесоревновательный период 2 марта.

В релизе агентства отмечается, что Гулливер признал нарушение и не стал оспаривать обвинения, отметив, что нарушение не было преднамеренным. Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 24 марта 2025 года. Все его результаты, достигнутые с момента взятия пробы, аннулируются. Срок дисквалификации истекает 23 марта 2027 года.

Гулливер является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, также на его счету золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы.