Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие российских спортсменов

«Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.



Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев.