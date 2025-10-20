Ричмонд
Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Отмечается, что решение было принято 19 октября.

«Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев.