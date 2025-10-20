Наших бобслеистов и скелетонистов возвращают на международную арену? Трибунал IBSF признал запрет на участие россиян незаконным

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение о недопуске россиян к международным стартам. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, теперь наших спортсменов должны вернуть в систему соревнований, включая отбор на Олимпиаду-2026.
«Это должно стать прецедентом»
Дегтярев в своем Telegram-канале подчеркнул, что теперь IBSF обязана исполнить решение трибунала.
«Надеемся, решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — заявил глава ОКР.
Как отметил чиновник, уже подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября совет FIS рассмотрит вопрос о допуске лыжников.
Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов также подтвердил возвращение наших спортсменов на соревнования. В разговоре с «СЭ» он сообщил, что после положительного решения апелляционного трибунала IBSF уже готовятся списки россиян для подачи на нейтральный статус.
«Это большая победа. Сейчас находимся во взаимодействии с международной федерации, все-таки у них еще утро. Времени у нас очень мало — потому что рассмотрение заявок на нейтральный статус занимает несколько месяцев. Но какие несколько месяцев в наших условиях? Сборная как готовилась, так и готовится и в любой момент способна вернуться на международные старты и показывать лучшие результаты», — отметил Пегов.
Борьба длиной в два года
История с допуском бобслеистов и скелетонистов тянется с 2022 года, когда IBSF впервые отстранила наших спортсменов на фоне политической ситуации. В сентябре 2025-го конгресс федерации вновь проголосовал против их возвращения, несмотря на аргументы о соблюдении рекомендаций МОК и готовности выступать под нейтральным флагом. Тогда Федерация бобслея России и подала документы в апелляционный трибунал.
«Сразу в CAS по процедуре подавать нельзя, предусмотрена сначала эта инстанция. Мы оспариваем не только отстранение, но и саму невозможность получить нейтральный статус», — сказал Пегов в разговоре с «СЭ».
Теперь трибунал признал, что запрет противоречит уставу IBSF и принципам равенства спортсменов.
Для российских бобслеистов и скелетонистов это шанс наконец побороться за путевки на Игры-2026. Квалификация на Олимпиаду идет полным ходом, и, будем надеяться, теперь наши спортсмены смогут в ней поучаствовать. Отбор продлится до 18 января.
Автор: Андрей Кириллов