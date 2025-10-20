Наших бобслеистов и скелетонистов возвращают на международную арену? Трибунал IBSF признал запрет на участие россиян незаконным

«Это большая победа. Сейчас находимся во взаимодействии с международной федерации, все-таки у них еще утро. Времени у нас очень мало — потому что рассмотрение заявок на нейтральный статус занимает несколько месяцев. Но какие несколько месяцев в наших условиях? Сборная как готовилась, так и готовится и в любой момент способна вернуться на международные старты и показывать лучшие результаты», — отметил Пегов.