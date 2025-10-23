Назначена дата слушаний CAS по иску Федерации санного спорта России

Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.