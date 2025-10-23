Ричмонд
Назначена дата слушаний CAS по иску Федерации санного спорта России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Федерации санного спорта России (ФССР) к Международной федерации санного спорта (FIL) о недопуске россиян до Олимпиады-2026 в Италии пройдут 24 октября, сообщается на сайте суда.

Источник: Спорт РИА Новости

FIL приняла решение о недопуске российских атлетов к Играм в июне 2025 года. Позднее стало известно, что ФССР подала апелляцию на это решение в CAS.

На прошлой неделе стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР), признав дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.

Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.