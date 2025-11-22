Саночники сборной России отправлены в СИЗО по обвинению в мошенничестве

«Кроме того, избрана мера пресечения в отношении Перетягина Александра Владимировича, трудоустроенного в ФБГУ “Центр спортивной подготовки сборных команд России” специалистом по подготовке спортивного инвентаря, являющегося российским саночником, выступающим за сборную России с 2012 года, серебряного призёра чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении обвиняемого Перетягина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 20.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — сообщает пресс-служба.