Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск россиян до международных турниров со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Для попадания на Олимпиаду россиянам надо набрать зачетные очки на пяти этапах Кубка мира.