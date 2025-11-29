Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик показала 19-й результат в тестовых соревнованиях в итальянском Кортина-д’Ампеццо.
Олесик по итогам двух заездов показала время 1 минута 47,26 секунды. Россиянки София Мазур и Ксения Шамова завершили выступление после первых заездов, заняв 25-е и 30-е места соответственно.
Международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым мероприятием, проходит в Италии с 23 по 30 ноября.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск россиян до международных турниров со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Для попадания на Олимпиаду россиянам надо набрать зачетные очки на пяти этапах Кубка мира.