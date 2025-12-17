Суд оставил саночника Репилова под стражей до 20 февраля

КРАСНОЯРСК, 17 дек — РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под стражей до 20 февраля трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиняемого в мошенничестве и отправленного в СИЗО-1 Красноярска, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
«Центральным районным судом… Красноярска 17 декабря 2025 года рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении российского саночника, трехкратного чемпиона мира Репилова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р. А. на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.