Трем российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира в США

Исполнительный совет FIL принял решение исключить Горбацевича, Мазур и Шамову из списка допущенных к соревнованиям спортсменов после того, как были представлены «новые доказательства» их несоответствия критериям нейтральности. В FIL не раскрыли характер этих доказательств, но источник агентства, заявил, что это касается отношения спортсменов к специальной военной операции.