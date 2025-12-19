Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В среду стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.