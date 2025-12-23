Ричмонд
Российские бобслеисты и скелетонисты пропустят Кубок мира из-за нулевого рейтинга

Президент Федерации бобслея России Анатолий рассказал, почему российские бобслеисты и скелетонисты, получившие нейтральный статус, на данный момент не могут выступить на этапах Кубка мира.

Источник: Getty Images

«У всех наших допущенных нейтральных спортсменов нулевой рейтинг, поэтому они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона. Поэтому мы рассматриваем возможность выступления на Кубке Европы», — приводит слова Пегова ТАСС.

По словам Пегова, в скелетоне квоты на Кубок мира распределяются по очкам, набранным национальной сборной в прошлом сезоне, а в бобслее действуют жесткие требования к участию пилотов в международных стартах за последние два года.

Российские спортсмены последний раз соревновались на международной арене на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года.

В середине декабря нейтральный статус получили девять россиян: бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.